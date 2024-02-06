Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — пишет украинское издание.

Подробностей произошедшего на данный момент нет. Информация о пострадавших не приводится.

Вечером 1 февраля также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Глава городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что городе частично отключили электричество, воду и теплоснабжение, а также возникли проблемы с движением троллейбусов.