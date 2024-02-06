$91.24+0.5898.23-0.42
Войти в почту

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
© Reuters

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — пишет украинское издание.

Подробностей произошедшего на данный момент нет. Информация о пострадавших не приводится.

Вечером 1 февраля также сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Глава городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что городе частично отключили электричество, воду и теплоснабжение, а также возникли проблемы с движением троллейбусов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Путин рассказал, с чего начался конфликт на Украине

Военные новости
Роман Мрочко
Владимир Путин
Горячая новость
Киев
Херсон
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости