В Великобритании заявили о неготовности армии к войне

В британской армии не хватает личного состава, военные не могут набрать и удержать новобранцев. Вооруженные силы не готовы к масштабной и длительной войне. Такие выводы содержатся в докладе оборонного комитета при британском правительстве.

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«Правительство не сможет добиться требуемого уровня высокой боеготовности, если реформы не будут ускорены», — говорится в документе.

Предлагается улучшить «предложения» для военнослужащих и снизить перенапряжение от «неослабевающего давления» на армию.

Отмечается, что из-за постоянных военных операций уже наступил дефицит кадров, а военное руководство не готовится к потенциальной масштабной и длительной войне.

Комитет по обороне считает, что власти должны или инвестировать в армию, или изменить приоритеты боевых задач, значительно сократив их.