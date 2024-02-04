"Я хочу внести ясность в нашу политику: необходимой целью является, прежде всего, ликвидация ХАМАС. Для достижения этой цели, во-первых, необходимо сокращение [количества] батальонов ХАМАС. На сегодняшний день мы уничтожили 17 из 24 батальонов [ХАМАС]", - распространила высказывания премьера на заседании кабмина его канцелярия.



"Большинство остающихся батальонов [ХАМАС] находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, и мы доберемся и до них", - добавил Нетаньяху.