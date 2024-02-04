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Британский аналитик заявил о профессионализме российского командования

Российские войска на Украине находятся под управлением опытных и образованных профессионалов. С таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Британский аналитик заявил о профессионализме российского командования
© РИА Новости

"Единственное, что мы можем точно сказать о ее армии так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело", — отметил аналитик, добавив, что очень сложно наперед предположить, какие шаги Россия предпримет в дальнейшем.

Меркурис отметил, что военное и политическое руководство в Москве не любит рисковать, поэтому ждать ошибок от них не стоит. По его словам, сейчас Вооруженные силы РФ продолжают сдерживать ВСУ, не позволяя им восстановиться и перегруппироваться.

До этого бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов сообщил, что украинские генералы держат руководство страны в неведении относительно положения дел на фронте, так как не хотят сообщать им неприятные новости. До этого в США заявили об отсутствии грамотного руководства в ВСУ.

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