Британский аналитик заявил о профессионализме российского командования

Российские войска на Украине находятся под управлением опытных и образованных профессионалов. С таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

"Единственное, что мы можем точно сказать о ее армии так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело", — отметил аналитик, добавив, что очень сложно наперед предположить, какие шаги Россия предпримет в дальнейшем.

Меркурис отметил, что военное и политическое руководство в Москве не любит рисковать, поэтому ждать ошибок от них не стоит. По его словам, сейчас Вооруженные силы РФ продолжают сдерживать ВСУ, не позволяя им восстановиться и перегруппироваться.