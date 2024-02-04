Губернатор сообщил об ударах ВСУ по поселку Теткино

«В посёлке Тёткино Глушковского района в результате атаки БПЛА со стороны Украины повреждения получили инфраструктурные объекты связи», — написал он в своём Telegram -канале.

Старовойт уточнил, что аварийные бригады приступят к их восстановлению, когда будет безопасно.