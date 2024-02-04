Вашингтон потребовал от Турции деньги за хранение и обслуживание F-35

Вашингтон потребовал от Турции дополнительные выплаты за хранение и обслуживание истребителей F-35, которые уже шесть лет находятся в ангарах в США. Об этом пишет газета Aydınlık.

Автор статьи отметил, что на прошлой неделе стало известно, сколько Турции придется заплатить за пакет по F-16, в который войдут 40 новых самолетов F-16 Block 70, 79 комплектов модернизации, 48 двигателей F110 и большое количество типов боеприпасов.

Общая сумма сделки должна составить порядка $23 млрд, заметил обозреватель. Он добавил, что Анкара в целом согласна выплатить деньги, но желает получить скидку в размере $1,4 млрд.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пояснил ранее, что страна потратила $1,4 млрд на программу по F-35. После получения от России комплексов С-400 республика была выведена из программы, и не получила ни истребители, ни компенсацию.

Власти США, в свою очередь, уточнил аналитик, не только не желают предоставлять скидку, но и требуют деньги за обслуживание находящихся в ангарах F-35A Lightning II, которые были произведены для Турции, но так и не отправлены ей.