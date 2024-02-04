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В ЛНР сообщили о 28 погибших после удара ВСУ по Лисичанску

После удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) увеличилось число жертв — до 28, среди погибших есть один ребенок. Об этом сообщили в администрации главы ЛНР Леонида Пасечника.

В ЛНР сообщили о 28 погибших после удара ВСУ по Лисичанску
© Ura.Ru

«28 человек, среди которых один ребенок, стали жертвами варварского удара киевских боевиков по Лисичанску», — передает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z» информацию от администрации.

После обстрела пострадали 10 человек.

ВСУ нанесли удар по пекарне в городе. Люди долгое время оставались под завалами. Пасечник отметил, что Украина специально нанесла удар по городу в выходной день, когда горожане приходят за свежеиспеченным хлебом. Предположительно, ВСУ ударили из РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.

Военные новости
Леонид Пасечник
Телеканал "360° Подмосковье"
Лисичанск