В ЛНР сообщили о 28 погибших после удара ВСУ по Лисичанску

После удара ВСУ по Лисичанску (ЛНР) увеличилось число жертв — до 28, среди погибших есть один ребенок. Об этом сообщили в администрации главы ЛНР Леонида Пасечника .

«28 человек, среди которых один ребенок, стали жертвами варварского удара киевских боевиков по Лисичанску», — передает telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр Z» информацию от администрации.

ВСУ нанесли удар по пекарне в городе. Люди долгое время оставались под завалами. Пасечник отметил, что Украина специально нанесла удар по городу в выходной день, когда горожане приходят за свежеиспеченным хлебом. Предположительно, ВСУ ударили из РСЗО HIMARS, сообщает телеканал 360.