В России заявили о высокой точности новой ракеты «Изделие-305»

Новые российские авиационные ракеты «Изделие-305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика, холдинг «Высокоточные комплексы».

В компании рассказали, что заказчики ракеты довольны ее дальностью, точностью и надежностью. По их словам, изделие легко использовать: для этого нужно направить ракету на желаемую цель на конечном участке траектории.

При этом точность «Изделия-305» не зависит от дальности его применения. Мощность боевой части ракеты позволяет поражать бронетехнику, огневые точки, здания, комплексы противовоздушной обороны (ПВО), а также артиллерийские системы. Разработчики добавили, что непрерывно совершенствуют «Изделие-305».