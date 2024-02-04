В Сети резко ответили Буданову из-за слов о наступлении против РФ
Читатели американского портала Breitbart ответили на заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о предстоящем весной наступлении украинских Вооруженных сил, сообщает РИА Новости.
Пользователь интернета под ником Carlos написал, что в 2023 году украинцы «получили по заднице», а теперь «собираются рекламировать весеннее наступление этого года».
«Вы на Украине хотите потерять еще больше своих территорий? Это как игрок-наркоман за столом для блэкджека... Он потерял все, что у него было, и умоляет казино дать ему еще поиграть в кредит», — указал Hotep - Cat Ruler of Egypt.
Читатель под ником Magna Carta напомнил Буданову, что Украина потеряла всех своих самых опытных солдат, которые или убиты, или серьезно ранены, потеряв конечности.
«Это некомпетентное и неэффективное правительство не знает, что будет завтра, не говоря уже о весне», — считает unhappyscientist.
Jetorix обратился к западным спонсорам Украины, призвав их прекратить тратить на нее деньги и заставить Киев сесть за стол переговоров с Россией.
Ранее Буданов заявил, что российская армия «полностью выдохнется» к весне 2024 года. При этом ВСУ смогут перехватить инициативу и начать собственное наступление против укрепленных позиций РФ.