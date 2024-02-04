В Ростехе рассказали о новом смертоносном оружии против ВСУ

Новые российские ракеты «Изделие-305» показали высокую точность в зоне спецоперации. Об этом заявили в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений World Defense Show 2024.

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«Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения», — рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», передает ТАСС.

Мощности новых ракеты хватает, чтобы пробить бронетехнику ВСУ, поразить огневые точки и нанести удар по комплексам ПВО. Это не все возможности новых ракет. В холдинге рассказали, что процесс модернизации идет непрерывно.

Вооружение «Изделие-305» используется армией России с 2021 года. Эти ракеты предназначены для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Как заявляет производитель, гарантированная дальность полета составляет почти 15 километров, что позволяет ударным вертолетам избежать ответного огня со стороны противника.