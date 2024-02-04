В Польше усомнились в способности Украины выжить без помощи Запада

Польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский в интервью Polskie Radio Украины удержать фронт и выжить без помощи Запада.

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«При таком падении ВВП сложно говорить о способности Украины выжить самостоятельно. На сегодняшний день перспективы Украины не особо оптимистичны», — подчеркнул аналитик.

Кендзерский пояснил, что пакет помощи Киеву от Европейского союза (ЕС) на 50 миллиардов евро вряд ли облегчит положение страны. По его мнению, в первую очередь эти средства пойдут на выплату долгов Украины.

Куда большее значение имеет поддержка США, в том числе включающая закупку вооружений для украинских военных, уверен эксперт. Он заявил, что без финансирования и поставок со стороны Вашингтона существует серьезная угроза обвала фронта.