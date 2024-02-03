BI: ВСУ столкнулись на фронте с серьезной проблемой из-за нехватки боеприпасов

BI: ВСУ столкнулись на фронте с серьёзной проблемой из-за нехватки боеприпасов
Вооружённые силы Украины столкнулись в зоне боевых действий с серьёзной проблемой на фоне нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по позициям ВСУ.
Об этом пишет издание Business Insider.
«Нехватка боеприпасов у ВСУ, вероятно, повторит и усугубит трудности, с которыми Украина столкнулась во время своего разочаровывающего контрнаступления», — говорится в публикации.
Как отметил автор статьи, в ходе своего провального контрнаступления украинской армии не удалось сдвинуться с мёртвой точки.
Кроме того, подчёркивается, что ВС России сохраняют перед ВСУ преимущество в артиллерийских боеприпасах. При это разрыв в показателях только увеличивается.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо союзникам Киева из Европейского союза, в котором заявил, что у Вооружённых сил России тройное преимущество в боеприпасах перед украинской армией.