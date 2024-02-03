Силы ПВО перехватили два БПЛА над Брянской областью

"3 февраля текущего года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", - отметили там.