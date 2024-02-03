$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Силы ПВО перехватили два БПЛА над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два БПЛА над территорией Брянской области.

Силы ПВО перехватили два БПЛА над Брянской областью
© ТАСС

Об этом сообщили в Минобороны России.

"3 февраля текущего года около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", - отметили там.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале отметил, что беспилотники были сбиты над территорией Выгоничского района. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Происшествия
Военные новости
Александр Богомаз
Минобороны России
Горячая новость
Брянская Область
СВО