США нанесли новый удар по Йемену

Американские военные нанесли новый удар по территории Йемена, передает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в Twitter (X). Целью атаки стали четыре готовых к запуску БПЛА мятежников-хуситов из движения «Ансар Алла».

ВС США обнаружили беспилотники на подконтрольных хуситам территориях и определили, что те представляют непосредственную угрозу коммерческим судам и кораблям ВМС США в регионе. ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правящее на севере Йемена поддерживаемое Ираном шиитское движение «Ансар Алла» нанесло ракетный удар по кораблю США в Аденском заливе. Пресс-секретарь движения Яхья Сариа заявил, что речь идет о судне Lewis B. Puller. Это 233-метровая экспедиционная плавбаза снабжения ВМС США и первый корабль, специально перестроенный для этих целей из танкера типа «Аляска».