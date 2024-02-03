Появилось видео точной работы самоходной гаубицы «Мста-С» под Северском

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские вертолеты Ми-28Н «Ночные охотники» атаковали позиции ВСУ на Донецком направлении в зоне специальной военной операции. Экипажи армейской авиации нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе украинской армии. Все намеченные цели были уничтожены.

До этого стало известно, что российская армия улучшила позиции на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Кроме этого, бойцы ВС РФ заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. В районах населенных пунктов Клещеевка и Красное в ДНР российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Также было отражено две атаки штурмовых групп противника в районе Белогоровки. Потери украинской армии на данном направлении составили до 290 военных, а также три боевые машины и 17 автомобилей.