Минобороны РФ назвало число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Российские военные в период с 27-го января по 3-е февраля сбили 423 беспилотных летательных аппарата ВСУ различных типов, пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Кроме того, уничтожены 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре противорадиолокационные ракеты HARM, управляемая авиабомба «JDAM», 53 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Авиация, ракетные войска и операторы дронов за неделю обнаружили и поразили семь пусковых установок ЗРК, в том числе: пять С-300, SAMP-T производства Франции, а также IRIS-T производства ФРГ.

Противник потерял за неделю на Донецком и других направлениях 19 танков, 5 единиц РСЗО, свыше 50 боевых бронированных машин, а также порядка 80 орудий полевой артиллерии, уточнили в Минобороны.