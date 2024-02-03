Российские военные освободили Табаевку

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск освободили населенный пункт Табаевка Харьковской области и продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели российские войска отразили 41 атаку штурмовых групп 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковская область, Новоселовское Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - сообщили там.