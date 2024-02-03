Офицер спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы освободить его
На фронте недостаточно просто добросовестно исполнять свои обязанности. Военное дело такое, что требует от людей изобретательности, смекалки и, конечно, храбрости. История командира батареи самоходных гаубиц 2С3 "Акация" Николая Никонова - как раз об этом.
Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Никонов заработал под Луганском, в районе Попасной. Пехота готовилась взять село, засевших в нем всушников надлежало предварительно "размять" артиллерией.
"ВСУ в тот день использовали средства РЭБ, поэтому беспилотники мы не смогли поднять. Я подошел к противнику вплотную - метров 100 до него было, - и корректировал огонь своих гаубиц традиционным способом: с помощью бинокля и радиостанции", - рассказал офицер.
Николай спрятался на чердаке деревянного дома на окраине села, откуда позиции ВСУ были как на ладони. К сожалению, вскоре противник вычислил его местоположение и принялся палить по корректировщику из минометов. Капитана тяжело ранило. Сослуживцы под огнем добрались до него, вкололи обезболивающее и утащили в тыл.
"В населенный пункт ребята зашли уже без меня, но задача была выполнена", - улыбается артиллерист.
Ранение оказалось сложным: сотрясение, перелом, осколки, - много чего.
"Семье страшно было, конечно. Но они понимают, что я военный, офицер. Выражаясь гражданским языком, работа такая".
Лечение продолжалось год. Сейчас капитан Никонов завершает реабилитацию и готовиться вернуться на фронт, в свою часть. Офицер участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, воевал в Сирии, освобождал Мариуполь.
Спецоперация для Николая началась 24 февраля 2022 года. Их часть была на полигоне в Ростовской области. Получив приказ, артиллеристы, не заходя в военный городок, поехали на Донбасс.
"Поразило, как нас встречало население. Мы шли через села ночью, люди просыпались, выходили, махали нам со слезами на глазах, - рассказал капитан. - Победа наша наступит, когда русское население Донбасса и всей Украины будет избавлено от воздействия нынешнего режима".