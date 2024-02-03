В Румынии заявили о неготовности к войне с Россией

Румыния не готова к гипотетической войне с Россией, рассказал глава штаба обороны республики генерал Георгицэ Влад. Об этом пишет Politico.

Генерал заметил, что на фоне неудовлетворительного состояния армии, Бухаресту следует принять срочные меры для исправления ситуации. Он добавил, что другим странам также необходимо обратить внимание на сферу безопасности.

Влад предположил, что в случае победы ВС РФ в противостоянии с Украиной, обстановка на Балканах значительно накалится.

По его мнению, в стране нужно ввести добровольную базовую военную подготовку для мужчин и женщин до 35 лет. Он добавил, что отмена обязательной военной службы в республике привела к ослаблению армии, утрате боеготовности.