Названо число погибших в результате ударов США по западу Ирака
В провинции Анбар на западе Ирака в результате ударов США погибли 16 человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иракского командования военными операциями в этом регионе.
Ранее в США сообщили о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры в Сирии и Ираке. В Пентагоне отметили, что атака была произведена в ответ на нападение на базу коалиции в Иордании, жертвами которого стали 3 американских военнослужащих.
«В результате американских обстрелов погибли 16 человек», — пояснили в ведомстве.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в Европе обеспокоены сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке. Он отметил, что ЕС призывает к деэскалации.
Рамблер: главные новости