Названо число погибших в результате ударов США по западу Ирака

В провинции Анбар на западе Ирака в результате ударов США погибли 16 человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иракского командования военными операциями в этом регионе.

Ранее в США сообщили о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры в Сирии и Ираке. В Пентагоне отметили, что атака была произведена в ответ на нападение на базу коалиции в Иордании, жертвами которого стали 3 американских военнослужащих.

«В результате американских обстрелов погибли 16 человек», — пояснили в ведомстве.