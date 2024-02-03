Болгария начала передавать БТР на Украину

Болгария начала отправку на Украину списанных БТР-60, рассказали в Минобороны республики. Поставки были начаты через несколько месяцев после принятия решения, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.

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Ранее в СМИ появились публикации о том, что началась отгрузка старых бронетранспортеров, которые 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД.

Отмечается, что точная номенклатура поставки и другие данные засекречены. Вместе с тем, в СМИ появились кадры погрузки бронированной техники на трейлеры.

Операция по транспортировке машин может занять около двух месяцев.