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В Минобороны Болгарии подтвердили отправку ВСУ сотни БТР-60

Болгария начала отправку на Украину списанных БТР-60, рассказали в Минобороны республики. Поставки были начаты через несколько месяцев после принятия решения, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.

Болгария начала передавать БТР на Украину
© WIKIPEDIA.ORG

Ранее в СМИ появились публикации о том, что началась отгрузка старых бронетранспортеров, которые 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД.

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Отмечается, что точная номенклатура поставки и другие данные засекречены. Вместе с тем, в СМИ появились кадры погрузки бронированной техники на трейлеры.

Операция по транспортировке машин может занять около двух месяцев.

Военные эксперты уточнили, что БТР этого типа, разработанные в 50-х годах прошлого столетия, оснащены пулеметами 7.62-мм калибра. Броня машин очень слабая, ее возможно пробить даже из пулемета, а мощность двигателя не позволяет навесить дополнительную защиту.

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