Болгария начала передавать БТР на Украину

В Минобороны Болгарии подтвердили отправку ВСУ сотни БТР-60
Болгария начала отправку на Украину списанных БТР-60, рассказали в Минобороны республики. Поставки были начаты через несколько месяцев после принятия решения, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местные СМИ.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что началась отгрузка старых бронетранспортеров, которые 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД.
Отмечается, что точная номенклатура поставки и другие данные засекречены. Вместе с тем, в СМИ появились кадры погрузки бронированной техники на трейлеры.
Операция по транспортировке машин может занять около двух месяцев.
Военные эксперты уточнили, что БТР этого типа, разработанные в 50-х годах прошлого столетия, оснащены пулеметами 7.62-мм калибра. Броня машин очень слабая, ее возможно пробить даже из пулемета, а мощность двигателя не позволяет навесить дополнительную защиту.