Пять бойцов курдских сил погибли при нападении на базу США в Сирии

Контролируемая военнослужащими США военная база, расположенная в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подверглась нападению. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его сведениям, в результате атаки погибли по меньшей мере пять бойцов курдских "Сил демократической Сирии" (СДС). Утверждается, что за нападением стоят "иракские формирования", информация об обстоятельствах произошедшего не приводится.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций на территории республик, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля. 1 февраля телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на американский военный источник, информировал о том, что с 17 октября 2023 года на военнослужащих ВС США и возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции в Сирии было совершено 98 нападений.