Стало известно о возможном наличии у Киева батарей Patriot

Стало известно о возможном наличии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) пяти батарей зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

«Реально, на сегодня, Киев может располагать пятью системами Patriot», — заявил собеседник агентства.

Представитель силовых структур уточнил, что каждая батарея имеет от шести до восьми пусковых установок. А в каждой установке — четыре ракеты.