Ганчев: Киев вывозит жителей Харьковской области для превращения ее в плацдарм
Киевский режим эвакуирует жителей Харьковской области, чтобы оборудовать там на гражданских объектах позиции ВСУ и превратить регион в плацдарм, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.
По его словам, украинские военные "всегда прячутся за спинами гражданских", используя объекты гражданской инфраструктуры для размещения там солдат или хранения боеприпасов.
"Мы знаем много примеров того, как ВСУ поступают с городами и поселками нашего региона. Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм", - сказал Ганчев.
Ранее стало известно, что немецкие специалисты участвуют в строительстве линии обороны украинских войск под Харьковом и Купянском. Речь идет о гражданских специалистах из Германии, в основном это представители строительных фирм и операторы стройтехники.