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Ганчев: Киев вывозит жителей Харьковской области для превращения ее в плацдарм

Киевский режим эвакуирует жителей Харьковской области, чтобы оборудовать там на гражданских объектах позиции ВСУ и превратить регион в плацдарм, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

Ганчев: Киев вывозит жителей Харьковской области для превращения ее в плацдарм
© globallookpress.com

По его словам, украинские военные "всегда прячутся за спинами гражданских", используя объекты гражданской инфраструктуры для размещения там солдат или хранения боеприпасов.

"Мы знаем много примеров того, как ВСУ поступают с городами и поселками нашего региона. Людей якобы эвакуируют, а на самом деле увозят, чтобы не мешали превращать территорию в плацдарм", - сказал Ганчев.

Ранее стало известно, что немецкие специалисты участвуют в строительстве линии обороны украинских войск под Харьковом и Купянском. Речь идет о гражданских специалистах из Германии, в основном это представители строительных фирм и операторы стройтехники.

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