Минобороны: ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ за ночь 3 февраля

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожила семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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— Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей, — говорится в Telegram-канале министерства.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате уничтожения одного из украинских дронов над регионом произошло возгорание на местном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В НПЗ попал осколок беспилотника.

Пожар на НПЗ в Волгограде начался в 04:42 по местному времени. Площадь горения составила 300 квадратных метров.