Пленные рассказали о массовом призыве не годных к службе в ВСУ

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово призывают в армию людей, не годных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту. Об этом рассказали РИА Новости украинские военнопленные.

«Попался в такое время, что давали (военные билеты) всем: и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным. Что типа всем выдавали военники», — сказал пленный Назар Вашкевич.

По его словам, у него установлена пластина в руке, но «им было это по барабану».

Другой пленный, Виктор Ткаченко, сообщил, что его мобилизовали с пятого раза со множеством подтвержденных болезней, исключающих службу в армии, среди которых гипертония, грыжа желудка, защемление межпозвоночных хрящей.