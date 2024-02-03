Пленные рассказали о массовом призыве не годных к службе в ВСУ
В Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово призывают в армию людей, не годных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту. Об этом рассказали РИА Новости украинские военнопленные.
«Попался в такое время, что давали (военные билеты) всем: и комиссованным, и непригодным, и ограниченно годным. Что типа всем выдавали военники», — сказал пленный Назар Вашкевич.
По его словам, у него установлена пластина в руке, но «им было это по барабану».
Другой пленный, Виктор Ткаченко, сообщил, что его мобилизовали с пятого раза со множеством подтвержденных болезней, исключающих службу в армии, среди которых гипертония, грыжа желудка, защемление межпозвоночных хрящей.
По их словам, в ВСУ берут не подходящих под призыв и по возрасту, например, «людей за 50».
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