Западные СМИ: Украина «трещит по всем фронтам»
Французское издание Le Figaro в своем материале рассказало о фундамательных проблемах, с которым сталкивается киевский режим.
Первой проблемой названо нежелание украинцев идти в ряды ВСУ – одни покидают страну, вторы открыто выступают против новой мобилизации.
Также в материале сообщается о проблемах с техникой.
«У военных большие проблемы: «Техника ненадёжная, опасная, запчастей больше нет. Боеприпасы ограничены дальностью 7 километров, да и их слишком мало», - говорится в материале.
Ранее "СП" писала, что ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти, ВСУ нужно больше оружия от Запада. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.