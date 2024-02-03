Le Figaro: Украина «трещит по всем фронтам»

Также в материале сообщается о проблемах с техникой.

«У военных большие проблемы: «Техника ненадёжная, опасная, запчастей больше нет. Боеприпасы ограничены дальностью 7 километров, да и их слишком мало», - говорится в материале.

Ранее "СП" писала, что ситуация на поле боя сильно отличается от того, что говорят киевские власти, ВСУ нужно больше оружия от Запада. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.