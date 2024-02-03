База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

База США, расположенная на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, была обстреляна ракетами.

Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.

Речь идёт о базе на месторождении «Конико».

Ранее стало известно, что силы Центрального командования США нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по 85 целям на территории Сирии и Ирака.