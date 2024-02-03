Al Mayadeen: база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
База США, расположенная на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, была обстреляна ракетами.
Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.
Речь идёт о базе на месторождении «Конико».
Ранее стало известно, что силы Центрального командования США нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по 85 целям на территории Сирии и Ирака.
По данным американских военных, удары были направлены против иранского Корпуса стражей исламской революции Ирана и связанных с ними вооружённых групп.