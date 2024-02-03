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Al Mayadeen: база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

База США, расположенная на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, была обстреляна ракетами.

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
© flickr.com

Об этом информирует телеканал Al Mayadeen.

Речь идёт о базе на месторождении «Конико».

Ранее стало известно, что силы Центрального командования США нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по 85 целям на территории Сирии и Ирака.

По данным американских военных, удары были направлены против иранского Корпуса стражей исламской революции Ирана и связанных с ними вооружённых групп.

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