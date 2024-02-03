США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванных должностных лиц.

По данным вещателя, удары, предположительно, наносятся по объектам проиранских группировок.

Источник РИА Новости уточнил, что удар был нанесен беспилотниками по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин.

Ранее сообщалось о возможном начале ответных ударов США по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке на этих выходных.