В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной

Великобритания предложила НАТО рассмотреть вопрос о введении бесполетной зоны над подконтрольной Киеву территорией Украины. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Такое обсуждение Британия инициировала на фоне «неблагоприятного для Киева развития событий на украинском театре военных действий». Кроме того, было предложено увеличить поставки оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправить в республику экспедиционный корпус северо-атлантического альянса.