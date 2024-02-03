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В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной

Великобритания предложила НАТО рассмотреть вопрос о введении бесполетной зоны над подконтрольной Киеву территорией Украины. Об этом сообщает источник РИА Новости.

В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной
© Reuters

Такое обсуждение Британия инициировала на фоне «неблагоприятного для Киева развития событий на украинском театре военных действий». Кроме того, было предложено увеличить поставки оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправить в республику экспедиционный корпус северо-атлантического альянса.

Ранее собеседник агентства уточнил, что Лондон осознает большую вероятность отказа многих стран-членов НАТО от подобных инициатив. Однако надеется, что они изменят свое решение, когда ВСУ значительно ослабнет, а российская армия успешно продвинется вглубь республики.

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