В США оценили последствия увольнения Залужного для ВСУ

Возможное решение об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте. Об этом сообщает Bloomberg.

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«Однако [президенту Украины Влдаимиру] Зеленскому следует хорошенько подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска, потому что <…> только у Москвы есть повод для радости», — пишет автор статьи.

В материале говорится, что увольнение Залужного нанесет ущерб и без того пошатнувшемуся моральному духу на фронте. По словам автора, соперники Зелинского могут оказаться правы, когда обвиняют его в том, что он желает ухода главкома ВСУ из политической ревности.

Украинский лидер ошибается, думая, что сможет оживить оборону страны и «веру союзников, освежив высшее военное командование», считает автор.

Ранее главред издания «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что главкома ВСУ отстранят от должности в ближайшее время. Этот вопрос, по его словам, будет рассмотрен на заседании ставки при Зеленском.