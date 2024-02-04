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Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Работино

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на участке фронта в районе Работино. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Работино
© globallookpress.com

Отмечается, что он посетил расположение 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий, и, в частности о сложной ситуации под Авдеевкой. Кроме этого, с докладом о ситуации на поле боя выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Авдеевка является одним из главных укрепрайонов ВСУ. По словам Зеленского, на ставке обсуждался и вопрос наращивания фортификационных сооружений.

При этом главный редактор портала «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание ставки Зеленского по увольнению генерала Залужного. Бутусов отметил, что текст указа об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января и в настоящее время глава государства «убеждает всех поддержать это решение».

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