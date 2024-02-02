В Армении назвали основных партнеров в сфере обороны

В Армении назвали Индию и Францию основными партнерами в сфере обороны
Ереван обзавелся новыми партнерами в оборонной сфере, наиболее крепкое сотрудничество налажено с Нью-Дели и Парижем, заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
В интервью Общественному ТВ Армении Папикян заявил, что в процессе диверсификации приобретения оружия и вооружений республика приобрела новых партнеров и улучшила отношения со многими сверхдержавами, передает ТАСС.
«В частности, Индия и Франция стали нашими основными партнерами в сфере обороны», – отметил министр.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался считать Россию основным партнером республики в оборонной сфере.