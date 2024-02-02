Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации в Авдеевке

Главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении на авдеевском участке. Об этом заявил украинский лидер после проведения заседания ставки.

«Авдеевка — особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям — [Эдуард] Москалев, [Александр] Cырский», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее Залужный в разговоре с президентом Украины дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Зеленский и Залужный поспорили из-за масштабов мобилизации, передает телеканал 360.