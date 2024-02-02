В небе над Тулой появился самолет-ретранслятор

В небе над Тулой появился самолёт-ретранслятор
Военная хроника сообщила о появлении в небе над Тулой самолёта-ретранслятора Ту-214СР с регистрационным номером RA-64526.
«Причина, по которой машина наматывала круги в одном секторе, неизвестна. Сейчас борт специального лётного отряда направляется на юго-восток страны в сторону Тамбова», — говорится в публикации.
Ранее Военная хроника сообщала, что американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14 «висит» южнее побережья Крыма.