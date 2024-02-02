$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

В небе над Тулой появился самолёт-ретранслятор

Военная хроника сообщила о появлении в небе над Тулой самолёта-ретранслятора Ту-214СР с регистрационным номером RA-64526.

В небе над Тулой появился самолет-ретранслятор
© RT на русском

«Причина, по которой машина наматывала круги в одном секторе, неизвестна. Сейчас борт специального лётного отряда направляется на юго-восток страны в сторону Тамбова», — говорится в публикации.

Ранее Военная хроника сообщала, что американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE14 «висит» южнее побережья Крыма.

Военные новости