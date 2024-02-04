В Британии усомнились в возможностях армии участвовать в тотальной войне

Согласно новому отчету Комитета обороны Великобритании, вооруженные силы страны теряют личный составы быстрее, чем могут его восполнить, что ставит под сомнение «боевую готовность» армии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В докладе также отмечается, что у вооруженных сил зафиксирована «нехватка арсенала», что ограничивает их способность участвовать в «тотальной, длительной войне».

Опасения по поводу боеспособности армии усилились после того, как стало известно, что авианосец Queen Elizabeth не будет принимать участие в крупнейших учениях НАТО со времен Холодной войны, отмечается в материале.

«Устойчивый, непрерывный спад [проводимых] операций и текущих обязательств привел к тому, что военные не могут выделить достаточной подготовки и ресурсов для высокоинтенсивных боевых действий», — заявил председатель комитета Джереми Куин.

До этого глава Минобороны Германии Борис Писториус призвал подготовиться к противостоянию «угрозам, исходящим от России» и других действующих лиц. По его мнению, ФРГ не готова к «противостоянию» с Россией.