Эксперт оценил неудачного контрнаступления ВСУ на солдат

«Есть, конечно, и отмороженные на всю голову, которые ратуют за продолжение войны и надеются на оружие, которое поставляет Запад. Надеются и на участие в конфликте НАТО. Я тоже допускаю такую возможность, но только в западной части Украины. Может, на окончательных этапах конфликта страны захотят решить свои территориальные проблемы», — добавил Матвийчук.