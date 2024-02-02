Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76

Вооруженные силы Украины (ВСУ) виноваты в крушении военно-транспортного самолета России Ил-76 в Белгородской области, так как ударили по нему из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Patriot». Об этом сообщает американская газета Associated Press (AP) со ссылкой на французского военного чиновника.

«Чиновник, который на условиях анонимности обнародовал выводы разведки, сказал, что украинской батарее, судя по всему, удалось скрыться, приближаясь к цели, а затем включить радар на время, достаточное для того, чтобы поразить цель», — заявили в материале издания.

Также авторы приводят мнение другого чиновника одной из стран Запада. Он сообщил о том, что крушение самолета было наиболее вероятно из-за удара ВСУ.