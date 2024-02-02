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Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76

Вооруженные силы Украины (ВСУ) виноваты в крушении военно-транспортного самолета России Ил-76 в Белгородской области, так как ударили по нему из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Patriot». Об этом сообщает американская газета Associated Press (AP) со ссылкой на французского военного чиновника.

Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76
© ТАСС

«Чиновник, который на условиях анонимности обнародовал выводы разведки, сказал, что украинской батарее, судя по всему, удалось скрыться, приближаясь к цели, а затем включить радар на время, достаточное для того, чтобы поразить цель», — заявили в материале издания.

Также авторы приводят мнение другого чиновника одной из стран Запада. Он сообщил о том, что крушение самолета было наиболее вероятно из-за удара ВСУ.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) заявили, что установили точку с которой был нанесен удар по самолету. По данным ведомства, было установлено, что зенитно-ракетное вооружение ВСУ располагалось в селе Липцы Харьковской области.

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