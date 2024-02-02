МИД Азербайджана предостерег ЕС от оказания военной помощи Армении

Как сообщает пресс-служба азербайджанского МИД, на встрече со спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "впервые после 30 лет возникли реальные условия для мира между Азербайджаном и Арменией". "Оказание Евросоюзом и некоторыми странами-членами под любым видом военной помощи Армении <...> нанесет вред построению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа", - приводит слова Байрамова пресс-служба дипломатического ведомства. ТАСС