МИД Азербайджана предостерег ЕС от оказания военной помощи Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предостерег страны Европейского союза (ЕС) от оказания военной помощи Армении. Lenta.ru
Как сообщает пресс-служба азербайджанского МИД, на встрече со спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "впервые после 30 лет возникли реальные условия для мира между Азербайджаном и Арменией". "Оказание Евросоюзом и некоторыми странами-членами под любым видом военной помощи Армении <...> нанесет вред построению устойчивого мира в регионе Южного Кавказа", - приводит слова Байрамова пресс-служба дипломатического ведомства. ТАСС
Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил главу евродипломатии Жозепа Борреля в разжигании агрессивной политики против Баку. RT на русском