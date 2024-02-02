ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке
Военнослужащие ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Киевском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооружённых формирований Украины: 16:40 — город Донецк (Киевский район); сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Ранее украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Куйбышевскому району Донецка.