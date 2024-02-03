МО РФ заявило о потерях ВСУ потеряли за неделю на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на запорожском направлении более 385 военных, сообщили в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области", - сказали в ведомстве.
По данным министерства, противник потерял более 385 военнослужащих, танк, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".