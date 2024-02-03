МО РФ заявило о потерях ВСУ потеряли за неделю на запорожском направлении

"На запорожском направлении подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны в районе населенного пункта Луговское и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области", - сказали в ведомстве.