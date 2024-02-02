Умеров отстранил руководителя одного из департаментов Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил от выполнения обязанностей руководителя одного из департаментов Министерства. Им стал временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомас Нахкур, сообщает в Telegram оборонное ведомство республики.

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Ходатайство об увольнении Нахкура было подано заместителем Умерова генерал-лейтенантом Иваном Гаврилюком. Уточняется, что против отстраненного руководителя возбуждено уголовное дело.