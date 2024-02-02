ВС РФ поразили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ
Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах", - говорится в сообщении.