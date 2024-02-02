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ВС РФ поразили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили за сутки склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

ВС РФ поразили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ
© РИА Новости

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ, а также живая сила и военная техника в 102-х районах", - говорится в сообщении.

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