Зеленский сообщил о расширении украинской системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в личном Telegram-канале о прибытии двух новых систем противовоздушной обороны. По его словам, это событие готовилось в течение нескольких месяцев.

И главная новость на сегодня новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат — в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично, но [это] системы, которые сбивают все. Будем защищать регионы, — рассказал глава украинского государства.

Он добавил, что пока подобных систем на Украине еще мало, но работа над пополнением ведется «ежедневно».

Также Зеленский ранее поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за гуманитарную помощь. Украинский лидер отметил, что в ходе беседы они обсудили активизацию политического диалога и торгово-экономических отношений между странами.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин выражал мнение, что страны Запада будут наращивать объемы поставок оружия Украине. Он считает, что партнеров Киева не устраивает уход ВСУ в оборону, а потому союзники Украины будут помогать ей в подготовке нового весеннего контрнаступления.