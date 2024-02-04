Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель военного в результате боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

По сообщению армейской пресс-службы, 24-летний старший сержант Шимон Иегошуа Асулин стал 225-м погибшим военнослужащим с момента начала Израилем наземной операции в секторе Газа, передает ТАСС.