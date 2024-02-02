В России отреагировали на отказ Армении от военного сотрудничества

«Армения с нами сотрудничала, потому что ей была нужна защита. Видимо, они считают, что эта защита, этот компромисс, статус-кво — все это им больше не нужно. Якобы все теперь вооружены, и никто ни на кого не будет нападать. (...) Значит, Армения считает, что больше ей ничего не угрожает и они теперь сами справятся. Либо им кто-то другой что-то пообещал», — ответила Журова.