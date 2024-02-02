ВС Финляндии примут участие в действиях НАТО на Балтике и Черном море

"В 2024 году Финляндия будет участвовать в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с одним военно-морским кораблем и летной эскадрильей ВВС, включающей до восьми истребителей. В случае ВМС это будут постоянные миссии по противоминной обороне в Балтийском море, а в случае ВВС - мероприятия НАТО по защите воздушного пространства в Румынии, Болгарии и на Черном море", - приводятся в нем слова главы ведомства Антти Хяккянена.