Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены уйти в оборону, так как испытывают дефицит артиллерийских снарядов. О такой причине пишет издание Politico. Lenta.ru

В статье отмечается, что несмотря на наращивание Украиной внутреннего производства снарядов, страна по-прежнему полагается на поставки своих союзников, которые не спешат раскошеливаться и опустошать собственные запасы. По словам украинских военных, у них и раньше не было достаточного количества снарядов, однако отсутствие дополнительной западной помощи делает ситуацию еще хуже. RT на русском