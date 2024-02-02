Шойгу назвал потери украинских войск за январь
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По словам министра, сейчас Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит новые принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения линии обороны.
За январь Вооруженным силам (ВС) РФ удалось уничтожить свыше 3 тысяч единиц украинской техники, добавил Шойгу. В их числе есть немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.
Также за январь российские войска нанесли 127 ударов высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса Украины. ВС РФ удалось поразить предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, военные аэродромы, склады горючего, арсеналы, а также пункты дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников.