Шойгу назвал потери украинских войск за январь

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

По словам министра, сейчас Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит новые принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения линии обороны.

За январь Вооруженным силам (ВС) РФ удалось уничтожить свыше 3 тысяч единиц украинской техники, добавил Шойгу. В их числе есть немецкие танки Leopard, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.