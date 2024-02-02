Шойгу раскрыл, как обновят парк военной учебной авиации

Парк российской военной учебной авиации обновят за счет перспективных образцов самолетов. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

© Пресс-служба Минобороны РФ

Он уточнил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уже разрабатывают перспективные модели военной техники.

Шойгу обратил внимание, что для освоения современных авиационных комплексов нужна качественная начальная подготовка в вузах. Для этого МО расширяет материальную базу летных учебных заведений Воздушно-космических сил и увеличивает набор курсантов.

"Предприятия промышленности разрабатывают перспективные образцы самолетов для обновления парка учебной авиации", - подчеркнул глава ведомства.